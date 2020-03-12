Derbide gözler kalecilerde - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbide gözler kalecilerde - Son Dakika Spor

Derbide gözler kalecilerde

6 saat önce

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.

Derbide gözler kalecilerde, System.String[]

Bu hafta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.


Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş'ta ise Loris Karius görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.


Bu sezon ligde Muslera 24 resmi maçta görev aldı ve 19 gol yedi. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gol kapadı.


Karius ise ligde 24 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 29 gole engel olamadı. Alman kaleci 7 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL

Fernando Muslera, Loris Karius, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Son Dakika Haberleri
17:00 Uluslararası Mersin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
16:57 Ertuğrul Sağlam: "Hiçbir galibiyet ve şampiyonluk insan hayatından önemli değil"
16:57 Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Takımı Türkiye Rekoru Kırdı
16:52 UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak
16:50 Dünya Karate Federasyonu, Tokyo 2020 kota takvimini güncelledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:07:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbide gözler kalecilerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]