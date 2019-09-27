Son Dakika Haberleri: Derbide hava 19 derece olacak
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Derbide hava 19 derece olacak

59 dakika önce

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.


Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 73 olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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