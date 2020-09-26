Derbide hava 24 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbide hava sıcaklığı 24 derece olacak.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, güzel bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 24 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 42 olarak açıklandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)