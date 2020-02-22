Derbide hava 7 derece olacak - Son Dakika
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Derbide hava 7 derece olacak

7 saat önce

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler 7 dereceyi gösterecek.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler 7 dereceyi gösterecek.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Ülker Stadyumu'nda parçalı bulutlu hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 7 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 67 olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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