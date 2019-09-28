Son Dakika Haberleri: Derbide ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Derbide ilk 11'ler belli oldu

25 dakika önce

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu.

Derbide ilk 11'ler belli oldu, System.String[]
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu. Saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Derbinin 11'leri şu şekilde;
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat


Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray taraftarından polise tezahürat!
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu Ali Koç, Fener Ol kampanyasında söz vermişti, görme engelli taraftarla buluştu U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:28:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derbide ilk 11'ler belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]