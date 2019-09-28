Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray
ile Fenerbahçe
arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu. Saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu
'nda başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır
düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak.
Derbinin 11'leri şu şekilde;
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel
, Falcao
FENERBAHÇE: Altay
- Isla, Zanka, Jailson
, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat