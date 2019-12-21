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Derbide ilk heyecan

6 saat önce

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Max Kruse ve Garry Rodrigues, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş ile oynanacak bir derbi maçta görev yapacak.

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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Max Kruse ve Garry Rodrigues, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş ile oynanacak bir derbi maçta görev yapacak.


Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci de görev alması durumunda ilk kez sarı-lacivertli forma ile Beşiktaş karşısında mücadele edecek.


Avcı'nın ilk Fenerbahçe derbisi


Beşiktaş'ta sezon başında göreve başlayan Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk kez Kadıköy'e gidecek ve kariyerindeki ilk Fenerbahçe derbisinde takımını yönetecek.


Avcı'nın yanı sıra siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny ve Abdoulay Diaby, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.


Siyah-beyazlı takıma daha önce katılan ancak geçen sezonki Fenerbahçe maçlarında yedek soyunan Enzo Roco ve geçen sezonu Bursaspor'da tamamladıktan sonra bu sezon Beşiktaş'a katılan Umut Nayir de Avcı'nın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.


Yeni transferlerden Douglas Santos ise sakatlığı nedeniyle derbiyi kaçıracak.


Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:21 
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