Derbide kartlar havada uçuştu - Son Dakika
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Derbide kartlar havada uçuştu

6 saat önce

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçın hakemi Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilere 2 kırmızı kart, 6 sarı kart, sarı-kırmızılılara da 1 kırmızı kart, 5 de sarı kart çıkardı.

Derbide kartlar havada uçuştu, System.String[]

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde maçın hakemi Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilere 2 kırmızı kart, 6 sarı kart, sarı-kırmızılılara da 1 kırmızı kart, 5 de sarı kart çıkardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.

Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü.

Galatasaray'da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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