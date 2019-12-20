Derbide kartlar havada uçuşuyor! Kadıköy'deki son 2 maçta 6 kırmızı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbide kartlar havada uçuşuyor! Kadıköy'deki son 2 maçta 6 kırmızı... - Son Dakika Spor

Derbide kartlar havada uçuşuyor! Kadıköy'deki son 2 maçta 6 kırmızı...

6 saat önce

İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı.

Derbide kartlar havada uçuşuyor! Kadıköy'deki son 2 maçta 6 kırmızı..., System.String[]

İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki son 20 derbi maçında 119 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı.


- Fenerbahçeli oyuncular 57 sarı, 5 kırmızı kart gördü


Fenerbahçeli oyuncular, son 20 derbi mücadelesinde toplam 62 kart gördü.


Sarı-lacivertli oyunculara 57 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi.


- Beşiktaşlı oyuncular daha hırçın


Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.


Siyah-beyazlı oyuncular 62 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.


Kadıköy'deki son 2 derbi maçta 6 kırmızı kart


İki takım arasında Kadıköy'de yapılan son 2 derbi maçında hakemler 6 kez kırmızı karta başvurmak zorunda kaldı.


Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle biten derbi maçta Beşiktaş'tan Caner Erkin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Aynı karşılaşmada Fenerbahçeli bir oyuncuya sarı kart gösterilirken, 3 siyah-beyazlı futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2017-2018'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan derbi karşılaşması, son dönemlerin en hırçın mücadelesine sahne oldu.


Söz konusu karşılaşmada Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson, kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'de ise İsmail Köybaşı ile Luis Neto, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.


Aynı karşılaşmada 5 Beşiktaşlı ve 4 Fenerbahçeli futbolcu, sarı kart gördü.


Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:15 
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