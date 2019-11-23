Son Dakika Haberleri: Derbide kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar! Son saniyede...
Son Dakika Spor Derbide kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar! Son saniyede... - Son Dakika Spor

Derbide kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar! Son saniyede...

6 saat önce

Bu sonuçla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ligde 8. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını sürdürdü.

Derbide kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar! Son saniyede..., System.String[]

Bu sonuçla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ligde 8. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını sürdürdü. Galatasaray ise ilk mağlubiyetini yaşadı.


Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Galatasaray 19-15 önde tamamladı. Skor avantajını ikinci çeyrekte de koruyan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.


İkinci yarıya iyi başlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, farkı kapattı ve son çeyreğe 48-48 eşitlikle gidildi.


Dördüncü periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği çeyreğin son saniyesinde Ferit Gümüş'ün kaydettiği 2 sayılık basketle sahadan 69-67 galip ayrıldı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:00 
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