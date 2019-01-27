Son Dakika Haberleri: Derbide Kazanan Anadolu Efes

Derbide Kazanan Anadolu Efes

51 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyeti elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya savunmada rakibini durdurarak başlayan Galatasaray, hücumda da boyalı aldan bulduğu sayılarla skoru 10-2 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın üst üste basketleri farkı 3'e indirdi (13-16). Son bölümde Harrison, Hayes ve Erol Can ile isabetli atışlar bulan sarı-kırmızılılar periyodu 26-19 önde tamamladı. İkinci periyota Moerman ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri ile başlayan Efes farkı 2'ye indirdi. (24-26). Efes'e Arapovic ve Auguste ile karşılık veren Galatasaray farkı 7'e yükseltti (29-36). Periyodun son dakikalarında Hayes ve Harrison ile 3'lükler bulan sarı-kırmızılılar devreye 12 sayı farkla 49-37 önde girdi. Üçüncü periyoda iki takım hücumda etkili başladı ve ilk 5 dakika Galatasaray'ın 57-45 üstünlüğü ile geçildi. Daha sonra Dunston ve Moerman ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı tek hanelere indirdi (48-57). Son dakikada Micic ve Buğrahan ile serbest atış çizgisinden sayılar atan Efes, farkı azaltsa da sarı-kırmızılılar periyodu 67-60 önde tamamladı. Son periyoda Beaubois'in hücumda üst üste bulduğu basketlerle başlayan Efes, skoru 72-71 yaptı ve maçta ilk kez öne geçti. Hücumda rüzgarı arkasına alan lacivert-beyazlılar, Moerman ve Beaubois'in basketleri ile farkı 6'ya çıkardı (79-73). Son anlarda Galatasaray'ın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-82'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Moerman olurken, sarı-kırmızılılarda ise Harrison 16 sayı ile takımına katkı verdi. Bu maçla birlikte Anadolu Efes 12. galibiyeti elde ederken, Galatasaray ise 7. yenilgisini aldı.

---KÜNYE---

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Yener Yılmaz xx, Serdar Ünal xx, Ali Köseoğlu xx Anadolu Efes: Beaubois xxx 18, Doğuş x, Metecan x, Sertaç x 2, Moerman xxx 25, Buğrahan xx 7, Micic xx 12, Dunston xxx 19, Simon xx 9 Başantrenör: Ergin Ataman Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison xxx 16, Arapovic xx 13, Emir x, Nigel Hayes xx 13, Can xx 6, Erol Can x 3, Klobucar x 4, Zach Auguste xx 12, Göksenin xxx 15 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. Periyot: 19-26 (Galatasaray lehine) Devre: 37-49 (Galatasaray lehine) 3. Periyot: 60-67 (Galatasaray lehine)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Sigorta, Galatasaray, Anadolu Efes, Spor
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