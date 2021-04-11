Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu - Son Dakika

Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu

11.04.2021 19:05
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu, System.String[]

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalya, deplasmanda Kayserispor'u 1-0'la geçerken Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor ise 42 puana yükseldi ve 2 hafta sonra kazandı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer buldu.

Süper Lig'de 34. hafta kritik Ankara derbisine sahne oldu. Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 kaybederek düşme potasında kritik bir maçtan puan çıkaramadı. Günün bir diğer maçında Antalya, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

GENÇLER'İN SERİSİ SON BULDU

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 75. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Ankaragücü'nün 22. dakikada Badji ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama nedeniyle iptal edildi. Bu sonucun ardından son 3 maçından 2. galibiyetini alan Ankaragücü, 36 puanla 13. sırada yer aldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer buldu.

KAYSERİ 2 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Kayserispor ile Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada kozlarını paylaştı. Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti golü 45. dakikada Naldo kaydetti. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk kez ağları sarstı. Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor ise 42 puana yükseldi ve 2 hafta sonra kazandı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu

Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu - Son Dakika Spor


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