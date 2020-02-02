Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Son Dakika Spor

Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta

6 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan ÇevikGALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo...

Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta, System.String[]

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno ( Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 19-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)

AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14'üncü galibiyetini elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.


- İstanbul
Yasin Aydın, Burak Mert, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dev maçın ardından Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı
Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı! Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 02:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]