Son Dakika Haberleri: Derbide kazanan Haliliye Belediyespor
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Derbide kazanan Haliliye Belediyespor

6 saat önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Şanlıurfa derbisinde, Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu mağlup etti.

Derbide kazanan Haliliye Belediyespor, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Şanlıurfa derbisinde, Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu mağlup etti.


11 Nisan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan derbi mücadelesinde, Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, mücadeleye üstünlük kurarak başlayan taraf oldu. 25- 16'lık setle 1- 0 geriye düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 25- 23'lük skorla durumu 1- 1'e getiren taraf oldu. Galibiyet hedefiyle başladığı mücadelede, 25- 23 ve 25- 20'lik setlerle Haliliye Belediyespor, 3- 1'lik galibiyetle parkede 3 puanı alan taraf oldu.


Aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 5'inci sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'de Tokat ekibi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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