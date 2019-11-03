Derbide kazanan Haliliye Belediyespor

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 4'üncü haftasında Şanlıurfa derbisinde, Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu mağlup etti.



11 Nisan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan derbi mücadelesinde, Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor, mücadeleye üstünlük kurarak başlayan taraf oldu. 25- 16'lık setle 1- 0 geriye düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 25- 23'lük skorla durumu 1- 1'e getiren taraf oldu. Galibiyet hedefiyle başladığı mücadelede, 25- 23 ve 25- 20'lik setlerle Haliliye Belediyespor, 3- 1'lik galibiyetle parkede 3 puanı alan taraf oldu.



Aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 5'inci sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'de Tokat ekibi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA