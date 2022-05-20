Derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 25. haftasında FIFA 22'de karşı karşıya gelen Beşiktaş Esports ve Galatasaray Espor derbisinde 2-0'lık skor ile kazanan taraf Beşiktaş Esports oldu.

DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ OLDU

FIFA 22 oyununda mücadele eden Beşiktaş Esports ve Galatasaray Espor derbisinde siyah beyazlılar 2-0'lık skor ile derbiden galibiyet ile ayrıldı. Ligin 25. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, Twitter'da olay sözlere yer verdi.

GALATASARAY, ÖNEMLİ TARİHTE MAĞLUBİYET ALDI

Beşiktaş Esports'un galibiyet sonrası Twitter'da paylaştığı gönderide Galatasaray'ın kuruluş tarihini hedef alan siyah beyazlılar, "Tarihler 19.05'i gösterirken Galatasaray'ı mağlup etmek bizi çok üzdü" sözlerine yer vererek iki takım arasındaki rekabeti kızıştırdı.