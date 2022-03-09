Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu

League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde 7. haftada karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerabahçe derbisinde gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Ligdeki yedinci haftanın ikinci maçında Galatasaray Espor galibiyet ile ayrıldı.
22 Ocak 2022'de başlayan Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin yedinci haftasında 1-0'lık skor ile derbiden galibiyet ile ayrılan Galatasaray Espor, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile de dikkat çekti.
Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin 7. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Fenerbahçe Espor ekibini mağlup ediyoruz." sözlerine yer verdi ve "Aslan her zaman kral olacak" yazılı bir görsel paylaştılar.
Derbi boyunca maçı önde götüren Galatasaray Espor'a karşı Fenerbahçe Espor, mücadeleden vazgeçmeyerek savaşmaya devam etti. Fenerbahçe Espor'un pes etmediği karşılaşmada Galatasaray Espor, 37. dakikada galibiyete ulaşarak derbide gülen taraf oldu.
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