Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu - Son Dakika
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Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu

09.03.2022 11:11

Galatasaray'ın espor bölümü Galatasaray Espor, Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin 7. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Fenerbahçe Espor karşılaşmasında 1-0'lık skorla derbide kazanan taraf oldu.

League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde 7. haftada karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerabahçe derbisinde gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Ligdeki yedinci haftanın ikinci maçında Galatasaray Espor galibiyet ile ayrıldı.

DERBİDE KAZANAN TARAF GALATASARAY OLDU

22 Ocak 2022'de başlayan Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin yedinci haftasında 1-0'lık skor ile derbiden galibiyet ile ayrılan Galatasaray Espor, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile de dikkat çekti.

"ASLAN HER ZAMAN KRAL OLACAK"

Galatasaray Espor'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin 7. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Fenerbahçe Espor ekibini mağlup ediyoruz." sözlerine yer verdi ve "Aslan her zaman kral olacak" yazılı bir görsel paylaştılar.

Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu

37 DAKİKA SÜREN MAÇIN KAZANANI GALATASARAY OLDU

Derbi boyunca maçı önde götüren Galatasaray Espor'a karşı Fenerbahçe Espor, mücadeleden vazgeçmeyerek savaşmaya devam etti. Fenerbahçe Espor'un pes etmediği karşılaşmada Galatasaray Espor, 37. dakikada galibiyete ulaşarak derbide gülen taraf oldu.

Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu
Derbide kazanan taraf Galatasaray oldu
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