DERBİDE MAÇ İZLEYEN İKİ HAKİME SALDIRANLARA DAVA

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Vodafone Park Stadı'nda 25 Şubat'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde, maçı izleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından M.Z.T'ye yumruk atarken, diğer hakim Ö.G'ye de hakaret ettikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından dava açıldı.