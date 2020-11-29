Derbide Maradona unutulmadı - Son Dakika

Derbide Maradona unutulmadı

29.11.2020 19:08
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbol ismi olan ve bütün dünyada hayranlık uyandıran Maradona, geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş ve futbol dünyası mateme boğulmuştu. Maradona'nın vefatı sonrasında Arjantin Hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Geçtiğimiz haftadan bu yana birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda Maradona unutulmadı. Son olarak bugün oynanan Barcelona-Osasuna mücadelesinde Arjantinli yıldız Messi, attığı golün ardından formasının içine giydiği Maradona'nın Newell's Old Boy'ta oynarken giydiği formayı göstererek gol sevincinde efsane ismi andı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı
Derbide Maradona unutulmadı

Diego Armando Maradona, Fenerbahçe, Arjantin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbide Maradona unutulmadı - Son Dakika Spor


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