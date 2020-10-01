Derbide saha dışından içeriye meşale atanlar yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da seyircisiz oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya stat dışından meşale atanlar, 5 kilometrelik alanda 40 güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından belirlenerek yakaladı.

Süper Lig'in 3. haftasında koronavirüs önlemleri doğrultusunda seyircisiz oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde sahaya stat dışından meşaleler atılmış, mücadelenin 7. dakikasında stada atılan "paraşütlü meşale"ler nedeniyle maça bir süre ara verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri stada meşale atanların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda stadyuma atılan paraşütlü meşalelerin, stadın kuzey-doğu arka kısmından 600 metre mesafeden boş bir araziden atıldığını belirledi. 5 kilometre alan içerisinde 40 işyeri kamerası görüntüsü ve stat çevresinde bulunan PTS kayıtlarının incelenmeye aldı. Şüphelileri ve otomobillerini tespit eden polis ekipleri araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K.'ı yakaladı. Çalışmaların devamında sosyal medya paylaşımlarına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'de çalışma yaptı. Sosyal medyada olayla ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edilen, Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. 'de polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Ö.Ü. hakkında şiddet içerikli paylaşımından dolayı seyirden men tedbiri uygulanırken, G.K., Ö.M.Ş., ve A.K. hakkında ise adli işlem başlatılarak adli makamlarca serbest bırakıldı. M.K., A.S. ve K.A.K.'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.