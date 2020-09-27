Derbide sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi - Son Dakika

Derbide sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında ise sahaya yanıcı madde düştü. Stat dışından atılan yanıcı madde, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi. Kameralara da yansıyan görüntülerde stadyum dışından birçok yanıcı maddenin atıldığı ve 2 tanesinin de stadyumun çatısına düştüğü gözlendi.
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