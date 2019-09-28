Son Dakika Haberleri: Derbide seyirci rekoru: 51 bin 663
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Derbide seyirci rekoru: 51 bin 663

25 dakika önce

Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Derbide seyirci rekoru: 51 bin 663, System.String[]

Galatasaray- Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.


Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.


Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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