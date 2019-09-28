Derbide seyirci rekoru: 51 bin 663

Galatasaray- Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.



Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu. - İSTANBUL