Derbide son 7 maçta 6. beraberlik - Son Dakika

Derbide son 7 maçta 6. beraberlik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6'sı berabere sonuçlandı.

Derbide son 7 maçta 6. beraberlik, System.String[]

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 6'sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4'ünde ise gol sesi çıkmadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Son derbilerde beraberlikler dikkat çekiyor. Bu sonuç iki takım arasında oynanan son 7 derbideki 6. beraberlik oldu. Geride kalan tek müsabakayı ise sarı-kırmızılılar kazandı. Söz konusu müsabakaların 4'ünde de gol sesi çıkmadı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6, Fenerbahçe 4 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbide son 7 maçta 6. beraberlik - Son Dakika Spor

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