Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stadyuma fişek atılmasıyla ilgili 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde stadyuma paraşütlü işaret fişeği atılmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası sırasında stadyuma işaret fişeği atılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada stadyuma atılan paraşütlü işaret fişeğinin, stadın kuzey-doğu arka kısmından 600 metre mesafeden boş bir araziden atıldığını belirledi.

Olay yerine giden ekipler, 14 paraşütlü işaret fişeği daha buldu.

Polis, 5 kilometrekare alan içerisindeki 40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K ile sosyal medyadan olayla ilgili içerik paylaşan Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ü. için spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı. Haklarında adli işlem başlatılan G.K., Ö.M.Ş., ve A.K. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.K., A.S. ve K.A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.