Derbide Volkan Demirel ilk kez kulübede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derbide Volkan Demirel ilk kez kulübede - Son Dakika

Derbide Volkan Demirel ilk kez kulübede

6 saat önce

29 Şubat 2004 yılında ilk kez Galatasaray derbisinde kalede görev yapan Volkan Demirel, 23 Şubat 2020 yılında oynanacak olan dev derbide ilk kez kulübede antrenör olarak görev alacak.

Derbide Volkan Demirel ilk kez kulübede, System.String[]

29 Şubat 2004 yılında ilk kez Galatasaray derbisinde kalede görev yapan Volkan Demirel, 23 Şubat 2020 yılında oynanacak olan dev derbide ilk kez kulübede antrenör olarak görev alacak.

Süper Lig'in 23. haftasında evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel ilk kez antrenör olarak kulübede yer alacak. 2003 yılında sarı-lacivertli formayı sırtına giyen Demirel, 17 yıl boyunca futbolcu olarak takımına hizmet vermişti. Sezon başında futbol hayatını noktalayıp sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez çıktığı Galatasaray derbisinden 16 yıl sonra kulübede antrenör olarak görev yapacak.

Kadıköy'de oynanan 19 maçın 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Demirel 3 müsabakada da yedek kulübesinde yer almıştı.

Taraftarının karşısında derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan Volkan Demirel, Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti görmeden sporculuk kariyerini noktaladı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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