Derbide zafer VakıfBank'ın - Son Dakika

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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