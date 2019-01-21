Son Dakika Haberleri: Derbinin Biletleri Satışa Çıktı

Derbinin Biletleri Satışa Çıktı

17 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Derbinin Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları, bench arkası 80 TL ve diğer bloklar 40 TL olarak belirlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Beko, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel
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