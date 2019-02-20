Derbinin Biletleri Satışa Çıktı
27 dakika önce
İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.
İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.
Bu önemli maçın bilet fiyatları şöyle;
1. Kategori 450TL
2. Kategori 425TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 350TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 165TL
VIP: 900TL
1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:13 Kaynak: DHA
Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor
Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!
Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Kalkamadı