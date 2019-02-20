Son Dakika Haberleri: Derbinin Biletleri Satışa Çıktı

Derbinin Biletleri Satışa Çıktı

27 dakika önce

İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

Derbinin Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

Bu önemli maçın bilet fiyatları şöyle;

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:13 Kaynak: DHA

Vodafone Park, Spor
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