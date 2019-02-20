Derbinin Biletleri Satışta
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park
'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisinin biletleri satışa sunuldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, derbinin bilet fiyatlarının 165 TL ile 1100 TL arasında olduğu duyuruldu. Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori: 450 TL 2. Kategori: 425 TL 3. Kategori: 385 TL 4. Kategori: 350 TL 5. Kategori: 330 TL 6. Kategori: 295 TL 7. Kategori: 175 TL 8. Kategori: 165 TL VIP: 900 TL 1903 A-E: 900 TL 1903 B-D: 1000 TL 1903 C: 1100 TL
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:46 Kaynak: İHA
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