Son Dakika Haberleri: Derbinin Biletleri Satışta

Derbinin Biletleri Satışta

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.

Derbinin Biletleri Satışta, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, derbinin bilet fiyatlarının 165 TL ile 1100 TL arasında olduğu duyuruldu. Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori: 450 TL 2. Kategori: 425 TL 3. Kategori: 385 TL 4. Kategori: 350 TL 5. Kategori: 330 TL 6. Kategori: 295 TL 7. Kategori: 175 TL 8. Kategori: 165 TL VIP: 900 TL 1903 A-E: 900 TL 1903 B-D: 1000 TL 1903 C: 1100 TL

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Zenit'le Rövanş Maçına Çıkıyor Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derbinin Biletleri Satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]