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Derbinin galibi Ankas 2 – 0 - Son Dakika

Derbinin galibi Ankas 2 – 0

13.12.2021 08:16
Derbinin galibi Ankas 2 – 0

Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Bölge 2'inci Grupta Gaziantep'i temsil eden Anadoluspor ile Ankasspor, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Seyrantepe Sentetik Çim Sahasında oynanan mücadele de Gaziantep Ankasspor, ilk yarıda attığı gollerle maçın sonucunu belirledi.

Maça etkili başlayan Gaziantep Ankasspor, 24'üncü dakikada Adem Parlak'ın uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu. Aynı futbolcu 40'ıncı dakikada karambolden bir gol daha atarak hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirlemiş oldu.

Gaziantep Ankasspor bu sezon oynadığı 6'ncı maçından 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, topladığı 14 puan ile ikinci sıradaki yerini korudu. Anadoluspor ise 9 puanda kaldı ve 5'inci sırada yer aldı.

Derbinin galibi Ankas 2 – 0

Çocuk İzleme Merkezi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Derbinin galibi Ankas 2 – 0 - Son Dakika


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