Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit - Son Dakika

Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde oynanan derbide Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, Merve
Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda, Naz, de Souza, Dicle, Lazareva, Gizem (L), Cansu, Tutku, Buse, Beliz
Setler: 3-2 (16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14)
Süre: 136 dakika (23, 27, 36, 28, 22)
(İHA)
Kaynak: İHA
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