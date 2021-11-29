Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit - Son Dakika

İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor