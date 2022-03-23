Derbinin galibi Fenerbahçe oldu! Beşiktaş'a inanılmaz fark

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş Esports derbisinde kazanan taraf Sarı-Lacivertliler oldu. Oynanan iki maçta da galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe Espor, 2-0'lık skor ile derbide gülen taraf oldu.

38 SAYI FARK İLE FENERBAHÇE GALİP GELDİ

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, iki kez sahaya çıktı ve iki maçın da kazananı Sarı-Lacivertliler oldu. Oynanan ilk maç 62-52 biterken ikinci maç da 63-35'lik skor ile Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Oynanan iki maçtaki toplam skor farkı ise 38 sayı oldu.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDERLİĞİNE DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Espor, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin dördüncü sezonunda da Beşiktaş Esports derbisinden galibiyet ile ayrılarak namağlup liderliğini korumaya devam ediyor.