Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor-Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.



Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Mart Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler



20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Mart Cumartesi



14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan



16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen



16 Mart Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL