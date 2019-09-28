Son Dakika Haberleri: Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
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Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı

1 saat önce

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, FalcaoFENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Kruse, Ozan Tufan,...

Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı, System.String[]

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Kruse, Ozan Tufan, Vedat Muriç
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.
22'nci dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından çektiği şutu Altay son anda kornere çeldi.
29'uncu dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Lemina, ayağının dışıyla uzak köşe vurdu, Altay son anda kurtardı.
33'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Nagatomo, topa son anda dokundu, Altay çeldi.
41'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen uzun topu Muriç, Tolga'ya indirdi. Tolga'nın plasesi dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
CEZASI KALDIRILAN ALİ KOÇ, TÜRK TELEKOM'A GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda izleyenler arasındaydı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezası alan ancak Tahkim Kurulu tarafından bu cezası iptal edilen Ali Koç, yöneticileriyle birlikte derbiyi izlemek için maçın oynandığı stada geldi ve maçı takip etti.
BAKAN KASAPOĞLU, BAKAN AKAR, BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA, TFF BAŞKANI ÖZDEMİR VE ŞENOL GÜNEŞ MAÇI İZLEDİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
KRUSE, İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ
Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse, mücadele öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada Türk takım arkadaşlarına eşlik etti. Alman futbolcu, İstiklal Marşı'nı bildiği kadarıyla okumaya çalıştı ve bu anlar kameralara yansıdı.


Fernando Muslera, Younes Belhanda, Cüneyt Çakır, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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