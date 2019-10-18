Son Dakika Haberleri: Derbinin kaderi orta sahada
Son Dakika Spor Derbinin kaderi orta sahada

Derbinin kaderi orta sahada

1 saat önce

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu-Altay derbisinin kaderini orta saha oyuncuları belirleyecek.

Derbinin kaderi orta sahada, System.String[]

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu- Altay derbisinin kaderini orta saha oyuncuları belirleyecek. Ligde kötü gidişatını derbi galibiyetiyle sonlandırmak isteyen ev sahibi Altınordu'nun bu sezon attığı 8 golün 5'ini orta sahada görev yapan isimleri kaydetti. Savunmadan 1 gol çıkarken ileri uç futbolcuları 2 kez fileleri havalandırdı.

Son haftalardaki çıkışıyla Play-Off hattına yerleşen, zirveyle arasında 2 puanlık fark kalan Altay'ın ise 7 karşılaşmada attığı 11 golün 7'si orta sahasından geldi. Altay, defanstan 1 gollük katkı alırken, forvet Paixao 3 gol attı. Altınordu'da 2 golle orta saha Anıl Koç takımının en skorer ismi olurken, siyah-beyazlılarda ise Paixao'nun yanı sıra orta aladan Putsila 3 kez rakip fileleri havalandırdı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti
Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe İrfan Can, Mahmut ve Mert'i istedi Milan'dan sürpriz Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral harekatı Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derbinin kaderi orta sahada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]