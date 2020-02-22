Derbinin ofsayt matematiği çözüldü! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki... - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbinin ofsayt matematiği çözüldü! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki... - Son Dakika Spor

Derbinin ofsayt matematiği çözüldü! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki...

6 saat önce

Bu bir ilandırKadıköy'de oynanacak olan dev derbi, nefesleri kesecek ve herkesi ekran başına kilitleyecek!

Derbinin ofsayt matematiği çözüldü! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki..., System.String[]

Bu bir ilandır


Kadıköy'de oynanacak olan dev derbi, nefesleri kesecek ve herkesi ekran başına kilitleyecek!


SON 10 DERBİDE 54 OFSAYT OLDU!


Zirveyi karıştıracak derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet hasreti, Galatasaray'ın ise 6 maçlık 3 puan serisi var!


Süper Lig'de oynadıkları son 10 derbide 54 ofsayt oldu! Son 5 derbide ise bu sayı 27...


Son 10 derbide 3 kez "7+" ofsayt çıkarken, 5 kez de "0-4" aralığında kaldık!


Fenerbahçe'nin bu sezon ofsayt ortalaması 2.5 olurken, Galatasaray'da ortalamanın 2.2'de görüyoruz...


Fenerbahçe'nin puan kaybettiği son 3 maçta toplam 13 ofsayt çıkarken, Galatasaray'ın galibiyet serisi yakaladığı son 6 maçta toplam 25 ofsayt izledik...


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:41 
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