Son Dakika Haberleri: Derbinin önüne geçen görüntü! İki başkan...
Son Dakika Spor Haber

Derbinin önüne geçen görüntü! İki başkan...

50 dakika önce

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi.

Derbinin önüne geçen görüntü! İki başkan..., System.String[]

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi.


Bu esnada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çekti.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Derbi mücadelesinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyun sergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarında iki takımımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Derbi sonrası dostluk rüzgarı! Fotoğrafı Ali Koç çekti
Rus model Victoria Lopyreva'nın Galatasaray'a destek mesajı işe yaramadı Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu? Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 01:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derbinin önüne geçen görüntü! İki başkan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]