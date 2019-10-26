Derbinin şifresi belli! Topu rakibe bırak, ilk golü at...

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray olacak.



Abdullah Avcı yönetiminde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, Fatih Terim ile ligde çıktığı son 29 büyük maçın (Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı) 25'inde mağlup olmayan sarı-kırmızılı rakibine karşı nasıl bir oyun ortaya koyacak?



ŞİFRE BELLİ! TOPU RAKİBE BIRAK, İLK GOLÜ AT...



İki takım arasında daha önce oynanan maçlara bakıldığında, ilginç istatistikler ortaya çıktı.



Süper Lig'de oynadıkları son 28 maçın 27'sinde ilk golü atan takımlar kaybetmedi, son 26 derbinin ise 21'ini ilk golü atan takımlar kazandı!



İşin içine Fenerbahçe'yi de kattığımızda, topa sahip olma yüzdesiyle ilgili bir detay daha dikkat çekti...



Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 22 derbinin 19'unda topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı!

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