Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

21.03.2021 21:16
Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı, System.String[]

Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı derbi mücadelesine genç kaleci Altay Bayındır damga vurdu. Kariyerinde Beşiktaş'a karşı en çok kurtarış yaptığı maçı oynayan milli kaleci, Ozan Tufan'ın beraberliği getiren golünün ardından büyük sevinç yaşarken, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli stoper Serdar Aziz, mücadelenin 57. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı.

Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Süper Lig, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ordu'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi
Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi         
21:05
Sebze yüklü tırın devrildiği kazada baba oğul hayatını kaybetti Sebze yüklü tırın devrildiği kazada baba oğul hayatını kaybetti         
20:58
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak Türkiye'ye indi Sezonun ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak Türkiye'ye indi         
18:15
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı         
17:50
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 21:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei