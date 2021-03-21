Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli stoper Serdar Aziz, mücadelenin 57. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı.

Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.