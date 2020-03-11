Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı - Son Dakika Spor

Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

6 saat önce

- Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

- Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.

İdman sırasında Fatih Terim'in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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