Son Dakika Haberleri: Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
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Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...

1 saat önce

FENERBAHÇEİki ekipte golcüler Radamel Falcao ve Vedat Muriqi ön plana çıkarken, bu oyuncuların performanslarına yönelik oyunlarla müthiş derbinin heyecanını daha da fazla yaşayacaksınız.Örneğin; Falcao gol atar ve Galatasaray kazanır, Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanır...

Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:16 
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