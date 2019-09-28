Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
1 saat önce
FENERBAHÇEİki ekipte golcüler Radamel Falcao ve Vedat Muriqi ön plana çıkarken, bu oyuncuların performanslarına yönelik oyunlarla müthiş derbinin heyecanını daha da fazla yaşayacaksınız.Örneğin; Falcao gol atar ve Galatasaray kazanır, Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanır...
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28.9.2019 12:08:35. #1.11#
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