Derby County'de Cocu dönemi
1 saat önce
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu getirdi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard
'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe
'yi çalıştıran Phillip Cocu
'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Frank Lampard'ın Chelsea
ile anlaşmasının ardından Phillip Cocu ile görüşme yapıldığı ve Hollandalı çalıştırıcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ABD'nin Florida
eyaletindeki takım kampına katılan 48 yaşındaki Cocu'nun yardımcılıklarını ise Chris van der Weerden, Twan Scheepers ve Shay Given
üstelenecek.
Hollanda'nın PSV Eindhoven
takımıyla üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Cocu, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli ekiple yaptığı sözleşme, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kısa süre içinde feshedilmişti.
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