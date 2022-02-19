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Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor - Son Dakika

Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor

19.02.2022 17:08

Çanakkale'de tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hörü Özer, her gün elinde balta odun topluyor. Onu görenler yardıma muhtaç olduğunu düşünüyor. Yaşlı kadın ise durumu, "Benim oğlanım öldü, eşim öldü. Aklıma geliyor ve evde duramıyorum üzüntüden. Gezersem, kendimi işe verirsem acımı unutuyorum. " sözleriyle anlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Nebiler köyünde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hörü Özer'i, sırtına yüklediği odunlar ve elinde baltasıyla yolda yürürken görenler, ihtiyacı olduğunu düşünüp yardım etmek istiyor. Birçok köyü birbirine bağlayan Nebiler köyünün içinden geçen karayolunda bazı vatandaşlar, Hörü Özer'in taşımakta zorlandığı odunları araçlarına alıp köydeki evine götürmeyi teklif ediyor. Yardım taleplerini geri çeviren Özer, sırtındaki odun yükünün değil, dinmeyen evlat ve eş acısının ağır geldiğini belirtiyor.

Derdi; yürek sızısı! 85 yaşındaki Hörü acısını dindirmek için odun topluyor

OĞLU 19 YIL ÖNCE, EŞİ 2 YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

3 evladından Sezai Özer ve Melahat Özkan'ın başka yerlerde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Hörü Özer, oğlu Mehmetşah'ı ise 19 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiğini, eşi Mehmet Ali Özer'in de 2 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

Derdi; yürek sızısı! 85 yaşındaki Hörü acısını dindirmek için odun topluyor

"BU ŞEKİLDE ACIMI UNUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Oğlunu ve eşini kaybeden Hörü Özer, yaşadığı üzüntü nedeniyle evde oturamadığını belirterek, 'Benim oğlanım öldü, eşim öldü. Aklıma geliyor ve evde duramıyorum üzüntüden. Gezersem, kendimi işe verirsem acımı unutuyorum. Bu nedenle tarlaya gidiyorum. Dağda bayırda bulduğum odunları topluyorum. Bu şekilde acımı unutmaya çalışıyorum' dedi.

Hörü Özer'in evli ve 2 çocuk babası oğlu Mehmetşah'ın, ölmeden önce köyde annesinin yakınındaki bir evde oturduğu öğrenildi.

Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor
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Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor ÇANAKKALE - Yağmurun bereketi Çanakkale domatesinde yüksek rekolte beklentisini artırdı ÇANAKKALE - Yağmurun bereketi Çanakkale domatesinde yüksek rekolte beklentisini artırdı

Çanakkale, Bayramiç, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derdi evlat ve eş acısı! 85 yaşındaki kadın anca böyle yüreğindeki sızısını dindiriyor - Son Dakika
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