Son Dakika Haberleri: "Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz"

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız.

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz." dedi.
İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile belediye binasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı yerine tekrar asıldı
Makam odasına geçen Vali Bilmez, daha önce duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forslu fotoğrafının indirildiğini fark edince, görevlilere söz konusu fotoğrafın yerine asılması talimatını verdi.
Vali Bilmez, getirilen fotoğrafı yerine astıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız"
Bilmez, İçişleri Bakanlığının onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, terör kanunu kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldığını söyledi.
Kararın Ertan'a tebliğ edildiğini belirten Bilmez, yine bakanlık onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini ve bugün itibarıyla görevine başladığını aktardı.
Belediyenin imkanlarını Van halkının hizmetine sunacaklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamen Van halkının mahalli müşterek hizmetlerine sunulacak. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."
Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]