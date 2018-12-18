Derdin Derdimdir Yemen" Konferansı

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, " Yemen
'de halkın yüzde 75'i gıda başta olmak üzere sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Yardıma muhtaç insanların 11,3 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Yemen'de 16 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Medeniyet Vakfınca "Derdin Derdimdir Yemen" konulu konferans düzenlendi. Burada konuşan Özdal, derneğin Yemen'e olan desteklerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Özdal, Yemen'in kısa tarihçesine, stratejik önemine, bölgedeki çatışmaların dinamiklerine değinerek, Arap baharı sürecinde ülkenin durumuna ve Arap koalisyonunun askeri müdahalesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Yemen'in açlık kriziyle baş başa kaldığını ifade eden Özdal, ülkeye yönelik 4 yıldır sürdürülen askeri operasyonların insani anlamda ciddi bir krize sebep olduğunu ve ülkeyi her açıdan büyük bir yıkıma uğrattığını kaydetti.
Özdal, 29 milyon nüfusu bulunan Yemen'de yaklaşık 22 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiğini aktararak, "Yemen'de halkın yüzde 75'i gıda başta olmak üzere sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Yardıma muhtaç insanların 11,3 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Yemen'de 16 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Ülkede artan yoksulluk ve açlığın yakın gelecekte büyük bir insani felakete dönüşmesinden endişe edildiğini belirten Özdal, koleradan ölenlerin sayısının 2 bin 200 olduğunu, hastalıktan etkilenenlerin sayısının ise yarım milyona yaklaştığını kaydetti.
Sadakataşı Derneği'nin bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu olduğunu bildiren Özdal, "Ülke farklı gruplar arasında hakimiyet alanlarına bölündüğünden yardıma muhtaç sivillere ulaşmak için söz konusu grupların ikna edilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte sağlanacak ateşkesin bölgeye yardımların erişmesine katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.