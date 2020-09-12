Derdini dinlediği mahallelinin saldırısına uğrayan muhtar yaralandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde mahalle muhtarı Hidayet Hicazi Doğruyol (55), mahalledeki seslerden rahatsız olduğu gerekçesiyle kendisine şikayette bulunan kişinin saldırısına uğradı. Doğruyol'un kolu kırılırken, saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Hisar Mahallesi Kadriye Sokak'ta meydana geldi. Emrullah Mahallesi Muhtarı Hidayet Hicazi Doğruyol'un yanına gelen U.İ.U. (65), mahallede çok ses olduğunu ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre U.İ.U., bir anda yanında bulundurduğu poşetin içinden çıkardığı sert cisimle muhtar Hidayet Doğruyol'a saldırdı. Muhtar Doğruyol saldırıda kolundan ve kulağından yaralandı. Olayı görenlerin ayırdığı kavga sonrası Hidayet Doğruyol hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sol kolu kırılan Hidayet Doğruyol tedaviye alınırken, saldırgan U.İ.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hidayet Hicazi Doğruyol, "Himayemde bulunan Kadriye Camisi'nin çevre kontrolünü yapmak üzereyken yanıma U.İ.U. geldi. Şahsıma yönelerek bana mahallede seslerin olduğu, evinde rahatsız edildiğini, şikayetini dinlediğim esnada elinde bulunan poşet içinde ağır bir cisimle farkında olmadan üzerime saldırdı. Ben de o esnada kafama gelmekte olan sert cisimden kendimi korumak için hamle yaptım. İlk darbeyi koluma aldım. U.İ.U. tarafından devam eden darbeler maruz kaldım. Aldığım darbeler sonunda polis ekiplerine haberdar ettim. Kendi imkanlarımla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne gittim ve tedaviye alındım. Hastaneye gelen polis ekiplerine konuyla ilgili şikayetçi oldum, hastanede tetkiklerim sonucunda kulak bölgesinde travma, sol kolumda kırıklar tespit edildi. Bir muhtar olarak mahalle halkıma hizmet etme çabası içindeyken kişilerin tarafıma zarar vermesi tarafımı üzmüştür. Adli makamların mağdurluğumun giderilmesi için soruşturmanın titiz yürütüleceği inancındayım" dedi.

- Afyonkarahisar