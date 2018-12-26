Dere İçerisinde Çürümüş Ceset Bulundu
44 dakika önce İlandır
Dere içerisinde çürümüş ceset bulunduADANA - Adana'da dere içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.
Dere içerisinde çürümüş ceset bulundu
ADANA - Adana
'da dere içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.
Olay, Yüreğir
İlçesi Yukarı Çiçekli
Mahallesi civarında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan işçiler dere içerisinde erkek cesedini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye cankur ekiplerini çağırdı. Cankur ekipleri dere içerisinde bulunan erkek cesedini çıkardı.
Olay yeri inceleme polisleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapılamadı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından kesin ölüme nedeni ile birlikte kimliği de belirleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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