Dere İçerisinde Ölü Bulundu
10 dakika önce
Samsun'da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.
Samsun'da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Dereköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen 6 çocuk babası Asım Tokur (78) evinde ayrılarak dere kenarına gitti. Eşinden haber alamayınca kontrol etmek için peşinden giden Hatice Tokur, eşini dere içinde buldu. Yaşlı kadın kocasının cesedini sudan çıkartırken olay jandarmaya bildirildi. Asım Tokur'un ölümü şüpheli bulundu ve savcı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asım Tokur'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:24 Kaynak: İHA
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş
İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü