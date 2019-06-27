Dere içi temizleniyor
41 dakika önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü
Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Daha önceden ekiplerimizle birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan derenin temizlenmesi gerektiğini gözlemiştik. Zamanla dere yatağında oluşan ot ve atıkların temizlenmesi çalışmasını başlattık. Kısa zamanda dere içini temiz hale getireceğiz. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
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