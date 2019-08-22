Son Dakika Haberleri: Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
Son Dakika Güncel Haber

Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.

Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.


Yapılacak çalışmanın Develi'nin çehresine güzellik katacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarının şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Bekir Pakdemirli, Mehmet Cabbar, Mustafa Aksu, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakdemirli'den, THK'ya yanıt: Vizontele'de 'Baba motor yok' diyor ya aynen öyle
Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:29:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]