Dere kanalına uçtu

KARABÜK'te, sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt(52), iddiaya göre vitesi geri yerine ileriye takınca cip ile dere kanalına uçtu. Bozkurt, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi. Kartaltepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt, kayınvalidesini hastaneye götürmek için evinin önüne geldi. Mefkure Şirin Bozkurt, 78 BZ 637 plakalı cipin otomatik vitesini geri yerine ileri takınca hareket eden araç demir korkulukları yıkıp 3 metreden dere kanalına uçtu. Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla cipten çıkartıldı. Derya Bozkurt, eşinin kaza yaptığını haber alınca yaklaşık yaklaşık 300 metre uzaklıktaki işyerinden koşarak geldi. Derya Bozkurt, kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce rahat nefes aldı.