Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu
2 saat önce
Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulunduGİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde 2 gün önce serinlemek için dereye inen ayının cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu
GİRESUN - Giresun
'un Yağlıdere
ilçesi Üçtepe
beldesinde 2 gün önce serinlemek için dereye inen ayının cansız bedeni bulundu.
Beldenin Merkez mahallesinde ormanlık alandan dereye inen ayıyı görenler Belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği ayı daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Vatandaşlar bu sabah saatlerinde bir ayının dere kenarında hareketsiz şekilde yattığını belediyeye haber verdi. Yapılan incelemede aynın öldüğü belirlenirken, aynın sol tarafından tüfekle vurulduğu belirlendi.
Öte yandan son dönemde bölgede yoğun şekilde ayıların görülmesi vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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